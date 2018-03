பிரதமர் வீடு முன் தூக்கு மாட்டும் போராட்டம்: அய்யாக்கண்ணு அறிவிப்பு

காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கக் கோரி பிரதமர் மோடி வீடு முன் தூக்குப் போடும் போராட்டம் நடத்தப்படும் என அய்யாக்கண்ணு தெரிவித்தார்.

நஞ்சில்லா உணவு, மரபணு மாற்ற விதைகளை தடை செய்தல், விவசாயக் கடன் தள்ளுபடி உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தேசிய-தென்னிந்திய நதிகள் இணைப்பு விவசாயிகள் சங்க மாநிலத் தலைவர் அய்யாக்கண்ணு தலைமையிலான விவசாயிகள் குமரி முதல் கோட்டை வரை நூறு நாள் விழிப்புணர்வு பயணத்தை மார்ச் 1-ம் தேதி கன்னியாகுமரியில் தொடங்கினர். பயணத்தின் 22-ம் நாளான நேற்று மதுரை வந்தனர்.

அவர்கள் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் கொ.வீரராகவராவிடம் மனு அளித்தனர். பின்னர் அய்யாக்கண்ணு செய்தியாளர்களிடம் கூறியதாவது:

விவசாய விளைபொருட்களுக்கு லாபகரமான விலை கொடுக்காமலும், சாகுபடி செய்ய தண்ணீர் கொடுக்காமலும் மத்திய, மாநில அரசுகள் ஏமாற்றி வருவதால் விவசாயிகள் வாங்கிய கடனை கட்ட முடியவில்லை. கர்நாடக தேர்தலை மனதில் கொண்டு மத்திய அரசு காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க மறுத்து வருகிறது.

விவசாயத்தை விட்டு விவசாயிகளை விரட்டிய பிறகு கார்ப்பரேட் நிறுவனங்கள் மூலம் மரபணு மாற்ற விதைகளை இந்தியாவில் மத்திய அரசு அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. மரபணு மாற்றப்பட்ட பயிர்கள் மூலம் 50 சதவீதம் ஆண்களுக்கு ஆண்மைக் குறைவும், பெண்கள் கர்ப்பம் தரிக்கும் சக்தியையும் இழக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. சிறு வயதிலேயே பெண் குழந்தைகள் பருவம் எய்திவிடுகின்றனர். இது இன்னும் கூடுதலாகும்.

விவசாய கடனை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும். ஆறுகளில் தடுப்பணைகள் கட்டியும், ஏரி, குளம், கண்மாய்களை தூர்வாரவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மார்ச் 30-ம் தேதிக்குள் மத்திய அரசு காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வேண்டும். இல்லையெனில் மத்திய அரசு மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடருவோம். நீதிமன்ற உத்தரவை அமல்படுத்தாத கர்நாடக அரசை டிஸ்மிஸ் செய்ய வேண்டும் என வழக்கு தொடருவோம். அதற்கு பிறகும் நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் பிரதமர் வீட்டின் முன் தூக்கு மாட்டும் போராட்டம் நடத்துவோம். 1892-ம் ஆண்டில் காவிரி ஆற்றில் இருந்து கர்நாடக மாநிலம் 90 ஆயிரம் ஏக்கர் பாசனம் பெற்றது. 1924-ம் ஆண்டு ஒப்பந்தத்தின்படி 5 லட்சத்துக்கு 90 ஆயிரம் ஏக்கர் பாசனம் பெற்றது. தற்போது 18.82 லட்சம் ஏக்கர் விவசாயம் செய்யலாம் எனவும், தமிழ்நாடு 24.49 லட்சம் ஏக்கர் விவசாயம் செய்யலாம் என உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு கூறியுள்ளது. ஆனால் 35 லட்சம் ஏக்கர் பரப்பளவில் கர்நாடகம் பாசனம் செய்கிறது. இந்த தகவல் வெளியே தெரிந்துவிடும் என்பதாலேயே காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க கர்நாடகம் மறுத்து வருகிறது என்றார்.

Source: The Hindu

English summary

The Prime Minister will struggle to lift home before Matt: ayyakkannu announcement

Home the Prime Minister the Cauvery water management board demanding MODI adduction would be ayyaga and the struggle