வேலூர் : வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் அருகே எர்த்தாங்கல், மேல்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் காலை 7 மணிக்கு ஓரிரு விநாடிகள் லேசான நில அதிர்வு ஏற்பட்டது. இதனால் பொதுமக்கள் அச்சம் அடைந்தனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Gudiyatham earthquakes earthquakes: near public fear

Erthangal near gudiyattam, Vellore: Vellore district and parts of the crust in the morning a couple of vinadiga at 7 pm