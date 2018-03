நாகை: நாகை மாவட்டம் மயிலாடுதுறையில் இந்து இயக்கங்களின் கூட்டமைப்பு சார்பில் கடையடைப்பு போராட்டத்தில் ஈடுப்பட்டுள்ளனர். பெரியார் சிலை உடைப்பு எதிர்ப்பு ஊர்வலத்தில் ராமர் படத்திற்கு அவமரியாதை செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது.

Source: Dinakaran

English summary

Hindu organizations Confederation on behalf of the hartal in mayiladuthurai

Nagai: Nagai district Federation of Hindu movements in mayiladuthurai in the struggle on behalf of the shutdown aduppan