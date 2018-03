ராம ராஜ்ய ரத யாத்திரையில் மக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்திய 300 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு

சென்னை : ராம ராஜ்ய ரத யாத்திரையில் மக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையில் சென்றதாக 300 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. 144 தடை உத்தரவு இருந்த நிலையில் செங்கோட்டை, தென்காசிக்குள் ரதம் வரும்போது இடையூறு என புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ரதத்தின் முன்னும் பின்னும் இரு சக்கர வாகனங்களில் சென்றவர்களில் மீது செங்கோட்டை போலீஸ் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Rama Rajya Rath Yatra caused disruption for people raised on 300 people

Chennai: RAM Rath Yatra in the Kingdom in order to disrupt the population went over 300 people raised