கோவை : சிறையில் சந்தன கடத்தல் மன்னன் வீரப்பனின் அண்ணன் மாதையனுக்கு(85) உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டுள்ளது. மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டதால் ஆயுள் தண்டனை கைதி மாதையனுக்கு கோவை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

Source: Dinakaran

English summary

In jail, sandalwood smuggler veerappan’s brother King illness

Coimbatore: veerappan’s brother in jail sandal hijacking King madaiyan (85) illness has occurred. The breath