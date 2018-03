பாலேஸ்வரம் கருணை இல்ல விவகாரம் : தமிழக அரசு பதில் தர உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு

சென்னை : செங்கல்பட்டு பாலேஸ்வரம் கருணை இல்லத்தில் இருந்து வருவாய் துறை அதிகாரிகளால் அழைத்துச் செல்லப்பட்ட 294 முதியவர்களின் தற்போதைய நிலை என்ன? என்று உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது. பாலேஸ்வரம் கருணை இல்லத்தில் இருந்து அழைத்துச் செல்லப்பட்ட 294 பேரை ஆஜர்ப்படுத்தக் கோரி செயிண்ட் ஜோசப் கருணை இல்லத்தின் நிர்வாகி தாமஸ் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் ஆட்கொணர்வு மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த மனு விசாரணையின் போது உயர்நீதிமன்றம், தாமஸின் மனு குறித்து தமிழக டிஜிபி, காஞ்சிபுரம் எஸ்பி, சாலவாக்கம் ஆய்வாளர் பதில்தர உத்தரவு பிறப்பித்தது. மேலும் கருணை இல்லத்தில் இருந்தவர்களின் விவரங்கள் குறித்து முழுமையாக தாக்கல் செய்யவும் ஆணையிட்டுள்ளது.

