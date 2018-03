குரங்கணி காட்டுப்பகுதியில் எவ்வாறு தீப்பிடித்தது என்பது பற்றி ஓரளவு தெரியவந்துள்ளது : அதுல்ய மிஸ்ரா

தேனி : குரங்கணி காட்டுப்பகுதியில் எவ்வாறு தீப்பிடித்தது என்பது பற்றி ஓரளவு தெரியவந்துள்ளது என்று விசாரணை அதிகாரி அதுல்ய மிஸ்ரா தெரிவித்துள்ளார். குரங்கணி தீ விபத்து தொடர்பாக ஈரோடு, சென்னையில் அடுத்தகட்ட விசாரணை நடத்தப்படும் என்று தெரிவித்த அவர் , விசாரணையின் முடிவில் முழுவிவரமும் தெரிய வரும் என்று கூறினார். மேலும் மலையேற்ற பயிற்சி செல்ல புதிய வழிகாட்டி நெறிமுறைகள் ஆய்வறிக்கையில் சமர்பிக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

How do forest fire in kurangani is partly about has come to know: atulya Ghosh Mishra

TheNI: forest fire in kurangani is how some have come to know that ATI