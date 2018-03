தமிழகத்தில் லோக் ஆயுக்தா இன்னும் ஏன் அமைக்கவில்லை: உச்ச நீதிமன்றம் கேள்வி

தமிழகம் உள்ளிட்ட 12 மாநிலங்களில் ஊழல் ஒழிப்பு அமைப்பான லோக் ஆயுக்தா, லோக்பால் நீதிமன்றங்களை ஏன் அமைக்கவில்லை என்று உச்ச நீதிமன்றம் இன்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.

இந்த 12 மாநிலங்களின் தலைமைச்செயலாளர்களும் ஏன் இன்னும் அமைக்கவில்லை என்பதற்கான காரணத்தை பிரமாணப்பத்திரமாக தாக்கல் செய்யவேண்டும் எனவும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

அரசியல்வாதிகள், எம்எல்ஏக்கள், உயர் அதிகாரிகள், எம்.பி.க்கள், மக்கள் பிரதிநிதிகள் ஆகியோர் அதிகாரத்தைத் தவறாகப் பயன்படுத்துதல், ஊழல் செய்தல் ஆகியவற்றை விசாரிக்க லோக்பால், லோக் ஆயுக்தா சட்டம் கடந்த 2013ம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது.

இந்த சட்டத்துக்கு கடந்த 2014ம் ஆண்டு ஜனவரி 1-ம் தேதி குடியரசு தலைவர் ஒப்புதல் கிடைத்த நிலையில் அதே மாதம் 16-ம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது. ஆனால், இதுவரை 12 மாநிலங்கள் இந்த சட்டத்தை இயற்றவில்லை, நீதிமன்றங்களையும் அமைக்கவில்லை.

இந்நிலையில் டெல்லியைச் சேர்ந்த பாஜக தலைவரும், வழக்கறிஞருமான அஸ்வினி குமார் உபாத்யாயா உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஒரு பொதுநலன் மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், கடந்த 2013-ம் ஆண்டே லோக்பால், லோக் ஆயுக்தா சட்டம் இயற்றப்பட்டு, அது 2014-ம் ஆண்டு நடைமுறைக்கு வந்துவிட்டது.

ஆனால், இன்னும் பெரும்பாலான மாநிலங்கள் லோக் ஆயுக்தா நீதிமன்றங்கள் நடைமுறைக்கு வரவில்லை. லோக் ஆயுக்தா நீதிமன்றங்களுக்கு போதுமான நிதியை மாநில அரசுகள் ஒதுக்காததால், கட்டமைப்பு வசதிகள் இன்றி மோசமான நிலையில் செயல்பட்டு வருகிறது என்று தெரிவித்து இருந்தார்.

இந்த மனு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள், ரஞ்சன் கோகாய், ஆர். பானுமதி ஆகியோர் முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதிகள், ஒடிசா மாநிலத்தில் லோக் ஆயுக்தா நீதிமன்றம் அமைக்கப்பட்டுவிட்டதா என்று அந்த மாநில தலைச்செயலாளரிடம் கேள்வி எழுப்பினார்கள். மேலும் அந்த மாநிலத்தில் ஊழல் ஒழிப்பு துறை ஏதேனும் இருக்கிறதா இல்லை என்றும் கேட்டனர்.

அதுமட்டுமல்லாமல், தமிழகம், ஜம்முகாஷ்மீர், மணிப்பூர், மேகாலயா, மிசோரம், நாகாலாந்து, புதுச்சேரி, தெலங்கானா, திரிபுரா, அருணாச்சலப்பிரதேசம், டெல்லி, மேற்குவங்கம் ஆகிய மாநிலங்களில் இன்னும் லோக் அயுக்தா அமைப்பு ஏன் இன்னும் அமைக்கவில்லை, அதற்கான காரணங்கள் என்ன என்று கேட்டனர்.

இந்த 12 மாநிலங்களில் லோக் ஆயுக்தா அமைப்பு ஏன் அமைக்கவில்லை, நீதிபதிகளை ஏன் நியமனம் செய்யவில்லை என்பதற்கான காரணத்தை 12 மாநில தலைமைச் செயலாளரும் பிரமாணப்பத்திரமாக தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

