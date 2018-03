நாகப்பட்டினம் : வேதாரண்யம் அருகே கத்திரிப்புலத்தில் 96 நாளாக நடந்த விவசாயிகளின் காத்திருப்பு போராட்டம் வாபஸ் பெறப்பட்டது. 15 நாளில் பயிர் காப்பீட்டு தொகை தரப்படும் என அதிகாரிகள் உறுதி தந்ததால் போராட்டம் வாபஸ் பெறப்பட்டது.

Source: Dinakaran

English summary

96 days of standby as farmers struggle to be withdrawn

In vedaranyam near nagapattinam: scissors field day happened 96 farmers fight the withdrawal of standby p.