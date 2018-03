நியூட்ரினோ திட்டத்தை எதிர்த்து தேனியில் நாளை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி போராட்டம்

தேனி : நியூட்ரினோ திட்டத்தை எதிர்த்து தேனியில் நாளை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் போராட்டம் நடைபெற இருப்பதாக திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார். தமிழர்களை வஞ்சிக்கும் செயலில் மத்திய அரசு ஈடுபடுவதாக திருச்சியில் அளித்த பேட்டியில் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.இதற்கிடையே காவிரி பிரச்சனையில், 50 தமிழக எம்.பி.க்களும் ராஜினாமா செய்யாமல், மக்களை கூட்டி போராட்டம் நடத்துவோம் என்பது ஏமாற்று வேலை என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

Source: Dinakaran

