பெண் பார்ப்பது போல படத்தை வாங்கி ஆபாச மார்ஃபிங்: மிரட்டி பணம் பறித்த இளைஞர் கைது

ஆந்திர மாநிலத்தில், பெண்களின் படங்களை ஆபாசமாக மார்பிங் செய்து பிளாக்மெயிலில் ஈடுபட்டு வந்த சட்டக்கல்லூரி மாணவரை நேற்று போலீஸார் கைது செய்தனர்.

இதுகுறித்து காக்கிநாடா துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் ரவி வர்மா தெரிவித்த விவரம்:

உப்படா கோட்டபள்ளியைச் சேர்ந்த செம்மிரெட்டி ஸ்ரீனிவாசராவ், காக்கிநாடா ராஜீவ் காந்தி சட்டக்கல்லூரியில் படித்துவருபவர். இவர் சமூக வலைத்தளங்கள் வாயிலாக இன்ஜினியரிங் கல்லூரி மாணவிகளைத் திருமணத்திற்கு பெண்தேடுவதாகக் கூறி தன் தொடர்பை வளர்த்துக்கொள்வார்.

பின்னர் அவர்கள் படங்களை வாங்கி, நிர்வாணமாக மார்பிங் செய்துவிடுவார். அப்படங்களை அவர்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் அனுப்பி அவர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்துவார்.

தொடர்ந்து அவர் கேட்கும் பணமோ நகையோ தரவில்லையெனில் மார்பிங் செய்யப்பட்ட அந்த ஆபாசப் படங்களை வலைத்தளங்களில் பதிவேற்றி விடுவதாக மிரட்டுவார். இதன்மூலம் தனக்கு தேவையான பணத்தை அவர் சம்பாதித்து வந்தார். அவரது இத்தகைய நூதன தில்லுமுல்லுவை பெண்கள் வெளியே சொல்லமுடியாமல் தவித்து வந்தனர்.

அவரால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் தங்கள் பணத்தையும் நகைகளையும் இழந்து நிற்பதைக் கூறி காக்கி நாடா போலீஸ் நிலையத்தில் புகார் செய்ததனர். மாணவிகளின் புகாரைத் தொடர்ந்து பேஸ்புக் மார்பிங் மன்னனை நேற்று மாலை போலீஸார் கைது செய்தனர்

இவ்வாறு காக்கிநாடா காவல் கண்காணிப்பாளர் தெரிவித்தார்.

Source: The Hindu

English summary

Women like to see purchased porn picture marping: youth arrested for threatening extortion

In the State of Andhra Pradesh, women doing obscene pictures of marping pilakmeyi, who had been engaged in law college students