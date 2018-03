26ம் தேதி டிடிவி தினகரன் ஆஜராக தேர்தல் ஆணையம் ஆணை

சென்னை : தினகரனின் புதிய அமைப்புக்கு அங்கீகாரம் வழங்குவது குறித்து திங்களன்று தேர்தல் ஆணையம் விசாரணை நடத்த உள்ளது. 26ம் தேதி பிற்பகல் 3.30க்கு டிடிவி தினகரன் ஆஜராக தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது. தினகரனின் புதிய அமைப்பின் பெயர், கொடிக்கு அங்கீகாரம் அளிப்பது குறித்து தேர்தல் ஆணையம் விசாரணை நடத்த உள்ளது. தினகரனுக்கு பதில் வழக்கறிஞர் ராஜா செந்தூர் பாண்டியன் ஆஜராவார் என டிடிவி தரப்பில் தகவல் வெளியாகியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

The Election Commission order to appear 26 DTV dinakaran

Chennai: the guardian’s new structure was approved by the Election Commission on Monday to investigate psychological