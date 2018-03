அம்பேத்கர் சட்டப்பல்கலை.க்கு துணைவேந்தரை நியமித்ததை கண்டித்து 27ம் தேதி போராட்டம்

சென்னை : அம்பேத்கர் சட்டப்பல்கலை.க்கு துணைவேந்தரை நியமித்த ஆளுநரை கண்டித்து 27ம் தேதி போராட்டம் நடைபெறும் என்று திராவிடர் கழகத்தலைவர் கீ.வீரமணி தெரிவித்துள்ளார். சென்னை, மதுரையில் திராவிடர் மாணவர் கழகத்தினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபடுவார்கள் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். சென்னை அம்பேத்கர் சட்டப் பல்கலை.யின் துணைவேந்தராக சூரிய நாராயண சாஸ்திரி நியமிக்கப்பட்டதற்கு பல்வேறு தரப்பினர் கண்டனம் தெரிவித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: Dinakaran

