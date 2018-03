திருவள்ளூர் : அரக்கோணம் அருகே கல்லூரி சுவரில் இருந்த அம்பேத்கர் படம் மீது பெயின்ட் பூசி சேதப்படுத்தியுள்ளனர் பத்மாபுரம் தனியார் கல்லூரி சுற்றுச்சுவரில் வரைந்திருந்த உருவப்படம் சேதப்படுத்தியது பற்றி விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

Source: Dinakaran

