டெல்லி : ஐ.என்.எக்ஸ் மீடியா முறைகேடு வழக்கில் கைதான் கார்த்திக் சிதம்பரத்திற்கு டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் ஜாமீன் வழங்கியது. அமலாக்கத்துறை வழக்கில் கார்த்தி சிதம்பரத்திற்கு உயர்நீதிமன்றம் நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்கியது.

Source: Dinakaran

I. n. x media abuse case: Karthik Chidambaram conditional bail

