பகுஜன் சமாஜ் எம்எல்ஏ கட்சி மாறி பாஜகவுக்கு வாக்கு: உ.பி.மாநிலங்களவை தேர்தலில் பரபரப்பு

உத்தரப் பிரதேசத்தில் நடந்து வரும் மாநிலங்களவைத் தேர்தலில் பகுஜன் சமாஜ் எம்எல்ஏ, பாஜக வேட்பாளருக்கு வாக்களித்துள்ளார். ‘யோகி ஆதித்யநாத்துக்கு ஆதரவு’ என அவர் வெளியே வந்து அறிவித்துள்ளார். இதனால் மாநிலங்களவைத் தேர்தலில் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

குஜராத்தில் கடந்த ஆண்டு மாநிலங்களவைத் தேர்தல் நடந்தபோது, காங்கிரஸ் வேட்பாளர் அகமது படேலை தோற்கடிக்க பாஜக முயன்றது. காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் சிலர் பாஜகவிற்கு வாக்களித்தனர். அவர்களில் இருவர் நாங்கள் பாஜகவுக்குதான் வாக்களித்தோம் என பகிரங்கமாகவே பேட்டி கொடுத்தனர். இதையடுத்து அவர்கள் அளித்த வாக்கு செல்லாததாகியது. இறுதியில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் அகமது படேல் வெற்றி பெற்றதாக தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது.

இந்நிலையில், உத்தரப் பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் மாநிலங்களவைத் தேர்தல் இன்று காலை தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. மொத்தம் 59 எம்.பி.க்களின் பதவிக்காலம் முடிந்ததைத் தொடர்ந்து அந்த இடங்களுக்கு தேர்தல் நடைபெறுகிறது. இதில் 33 பேர் போட்டியின்றி எம்.பி.க்களாக தேர்வு செய்யப்பட்டு விட்டனர். 26 இடங்களுக்கு போட்டி நிலவுவதால் தேர்தல் நடைபெறுகிறது.

உத்தரப் பிரதேசத்தில் 10 இடங்களில் 8 பேரை எம்.பி.யாக தேர்வு செய்வதற்கு பாஜகவிற்கு போதிய பலம் உள்ளது. சமாஜ்வாதி கட்சிக்கு ஒரு எம்.பி.யைத் தேர்வு செய்ய முடியும். மீதமுள்ள ஒரு இடத்திற்கு பகுஜன் சமாஜ் கட்சி வேட்பாளரை நிறுத்தியுள்ளது.

அவருக்கு சமாஜ்வாதி கட்சியின் மீதமுள்ள எம்எல்ஏக்கள், காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவு வழங்கியுள்ளனர். ஆனால் அதனை தட்டிப் பறிக்கும் நடவடிக்கையில் பாஜக ஈடுபட்டுள்ளது. எட்டு பேரை தவிர மேலும் ஒருவர் பாஜக ஆதரவுடன் களம் இறங்கப்பட்டுள்ளார். காங்கிரஸ், சமாஜ்வாதி மற்றும் பகுஜன் சமாஜ் எம்எல்ஏக்களை கட்சி மாறி வாக்களிக்க முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இதனால் தங்கள் எம்எல்ஏக்களை தக்கவைத்துக் கொள்ள அந்தந்த கட்சிகள் போராடி வருகின்றன.

இதனிடையே, முன்னாள் முதல்வர் மாயாவதியின் பகுஜன் சமாஜ் கட்சி எம்எல்ஏ அனில் குமார் சிங், பாஜக வேட்பாளருக்கு வாக்களித்துள்ளார். தனது வாக்கைப் பதிவு செய்து விட்டு வெளியே வந்த அனில் குமார், ‘யோகி ஆதித்யநாத்துக்கு’ என ஆதரவு என கூறினார். இதனால் பாஜக வேட்பாளருக்கு ஆதரவாக பிற கட்சி எம்எல்ஏக்கள் அங்கு வாக்களித்திருக்கக் கூடும் என தெரிகிறது. இதனால் அம்மாநில மாநிலங்களவைத் தேர்தலில் பரபரப்பு நிலவி வருகிறது.

Source: The Hindu

