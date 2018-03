கொல்கத்தா : மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தாவுடன் கிரிக்கெட் வீரர் முகமது ஷமியுன் மனைவி ஹசின் ஜகான் சந்திப்பு மேற்கொண்டார். புகார் கூறிய தனக்கு முகமது ஷமி தொந்தரவு அளித்ததாக கூறிய நிலையில் மம்தாவை ஹசின் ஜகான் சந்தித்தார்.

Source: Dinakaran

English summary

MAMTA shamiyun wife with cricketers Mohammad meeting

The Chief Minister of West Bengal, Kolkata: MAMTA shamiyun wife with cricketers Mohammad h enterprises continued to support the meeting of