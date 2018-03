அன்னா ஹசாரே டெல்லியில் மீண்டும் உண்ணாவிரதம்: லோக்பால் அமைக்க வலியுறுத்தல்

லோக்பால் மற்றும் லோக் ஆயுக்தா அமைக்க வலியுறுத்தி சமூக சேவகர் அன்னா ஹசாரே டெல்லி ராம் லீலா மைதானத்தில் மீண்டும் காலவரையற்ற உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தை தொடங்கியுள்ளார்.

ஊழலற்ற இந்தியாவை உருவாக்கும் நோக்கத்துடன் ‘ஊழலுக்கு எதிரான இந்தியா’ இயக்கம் தொடங்கப்பட்டது. கடந்த 2011ம் ஆண்டு ஏப்ரலில் லோக்பால் அமைப்பைக் கொண்டுவர வலியுறுத்தி டெல்லியில் உள்ள ராம்லீலா மைதானத்தில் சமூக சேவகர் அன்னா ஹசாரே உண்ணாவிரதம் மேற்கொண்டார். அப்போது பதவியில் இருந்த ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசு, லோக்பால் அமைப்பதாக உறுதி அளித்ததையடுத்து அவர் தனது போராட்டத்தை வாபஸ் பெற்றார்.

அன்ன ஹசாரேவுடன் இணைந்து போராடிய அரவிந்த் கேஜ்ரிவால் உள்ளிட்டோர் ஆம் ஆத்மி கட்சியைத் தொடங்கி டெல்லியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றனர். எனினும் அன்னா ஹசாரே அதன் பின் தொடர்ந்து சமூக விழிப்புணர்வு பிரச்சாரங்களில் ஈடுபட்டு வருகிறார். மத்தியில் லோக்பால் மற்றும் மாநிலங்களில் லோக் ஆயுக்தா அமைக்கப்பட வேண்டும் எனக் கோரிக்கையை முன்னிறுத்தித் தொடர்ந்து பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார்.

இந்நிலையில் தனது கோரிக்கை வலியுறுத்தி டெல்லி ராம் லீலா மைதானத்தில் அவர் இன்று மீண்டும் உண்ணாவிரத போராட்டத்தை தொடங்கியுள்ளார். விவசாயிகள் பிரச்சினையை தீர்ப்பதற்காகச் சுவாமிநாதன் குழு அளித்த பரிந்துரைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் எனவும் அவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

அப்போது அவர் பேசுகையில் ‘‘நாடுமுழுவதும் மக்கள் பல்வேறு பிரச்சினைகளைச் சந்தித்து வருகின்றனர். விவசாயிகள் தற்கொலை செய்து கொள்ளும் சூழல் உள்ளது. அனைத்து அரசியல்வாதிகளுமே மக்களை ஏமாற்ற முனைகின்றனர். அரசியல் அமைப்பின் மீதே மக்களுக்கு நம்பிக்கை இழந்து வருகிறது. எனது கடைசி மூச்சு உள்ள வரை கோரிக்கைகளுக்காக போராடுவேன்’’ எனக்கூறினார்.

அன்னா ஹசாரேயின் உண்ணா விரதப் போராட்டத்திற்கு பல்வேறு அமைப்புகளும், விவசாய சங்கங்களும் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளன. முன்னதாக மகாத்மா காந்தி சமாதிக்குச் சென்ற அவர் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார். சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்கள் பகத் சிங், சுக்தேவ் மற்றும் ராஜ்குரு நினைவாக அமைக்கப்பட்ட பூங்காவிற்கு சென்றும் மரியாதை செலுத்தினார்.

Source: The Hindu

