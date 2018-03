அக்காள் கணவருடன் கூடா நட்பு; இடையூறாக இருந்த சகோதரியை ஆள் வைத்துக் கொன்ற இளம்பெண்: திரைப்படத்தை மிஞ்சும் திட்டத்தால் அதிர்ந்த போலீஸார்

திருப்பத்தூரில் இளம்பெண் ஒருவர் பென் கேமராவில் பதிவான தனது அந்தரங்கப் பதிவுகளைக் கைப்பற்றுவதற்காக, தனது நண்பர் மூலம் சகோதரியை திட்டம் வகுத்துக் கொன்றார். போலீஸார் அவர் வகுத்த திட்டங்களைப் பார்த்து மலைத்துப் போனார்கள்.

திருப்பூர் மாவட்டம் இடும்பன் பாளையம், காமாட்சி அம்மன் நகரில் வசிப்பவர் பூபாலன் (36) இவருக்கு நதியா (32) என்ற மனைவியும் 4 வயது மற்றும் 2 வயதில் இரண்டு குழந்தைகளும் உள்ளனர். வசதியான குடும்பம், வருமானத்துக்குப் பஞ்சமில்லை. கணவர், குழந்தைகளுடன் சந்தோஷமான வாழ்க்கை வாழ்ந்துள்ளார் நதியா.

நதியாவின் சித்தி மகள் ரேகா (28) திருமணமாகி கணவர் கஜேந்திரனுடன் (32) அதே பகுதியில் வசித்து வந்தார். இடையில் ரேகாவுக்கு நாகராஜ் என்பவருடன் கூடா நட்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதை அக்கம்பக்கத்தார் மூலம் அறிந்த கணவர் கஜேந்திரன் தன் மனைவி ரேகாவிடம் கேட்டபோது அவர் மறுத்துள்ளார்.

ஆனாலும் சந்தேகம் அகலாத கஜேந்திரன் ரேகாவுக்கு தெரியாமல் படுக்கை அறையில் 3 பென் கேமராக்களை ஆங்காங்கே மறைத்து வைத்து கண்காணித்துள்ளார். அதில் ரேகாவும், அவரது ஆண் நண்பர் நாகராஜும் தனிமையில் இருக்கும் காட்சிகள் பதிவாகி இருந்ததைப் பார்த்த கஜேந்திரன், மனைவி ரேகாவுடன் சண்டைபோட்டு கோபித்துக்கொண்டு வீட்டை விட்டுச் சென்றுவிட்டார். தற்போது விவாகரத்து வழக்கும் போட்டுள்ளார்.

ஆனால் கஜேந்திரன் போகும்போது பென் கேமராவை எடுக்காமல் சென்றுவிட்டார்.ரேகாவுக்கு வெகுநாள் கழித்து ஒரு பென் கேமரா மட்டும் கிடைத்துள்ளது. அவர் அதைப் போட்டுப்பார்த்து அதிர்ந்து போயுள்ளார். ஆனாலும் அந்தக் காட்சிகளை அழிக்காமல் வைத்துள்ளார். நாகராஜுடனும் நட்பை விடவில்லை.

இதனிடையே சித்தி மகள் ரேகா பணம் இல்லாமல் கஷ்டப்படுவதைப் பார்த்து தனது கணவர் பூபாலன் மூலம் நதியா பண உதவி செய்துள்ளார். பணம் கொடுக்க போக வர இருக்கும்போது ரேகாவுக்கும் பூபாலனுக்கும் பழக்கம் ஏற்பட, வசதியான பூபாலன் மூலம் பண வரவு இருப்பதைப் பார்த்த ரேகா அவருடன் கூடா நட்பைத் தொடர்ந்துள்ளார்.

இந்நிலையில் இரண்டு நாட்களுக்கு முன் தனது வீட்டில் நதியா கொடூரமான முறையில் கழுத்தறுக்கப்பட்ட நிலையில் பிணமாகக் கிடந்துள்ளார். இதைப்பார்த்த அக்கம் பக்கத்தார் போலீஸாருக்கு தகவல் கொடுக்க போலீஸார் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து விசாரணை நடத்தி உள்ளனர். விசாரணையில் நதியா கழுத்தறுக்கப்பட்டு அவரது கழுத்தில் இருந்த 5 சவரன் நகை திருடப்பட்டு இருப்பது தெரியவந்தது.

போலீஸார் பலவாறாக விசாரணை நடத்தியும் கொலையாளி யார் என்பது மர்மமாகவே இருந்தது. கொலையை நேரில் பார்த்த சாட்சிகளும் இல்லாத நிலையில் போலீஸார் விசாரணை அடுத்த கட்டத்துக்கு நகரவில்லை.

இதனிடையே போலீஸார் விசாரணை நடத்தியபோது ரேகாவின் நடத்தைச் செயற்கையாக இருந்ததைக் கண்காணித்துள்ளனர். அவரது செல்போன் அழைப்புகள் குறித்து அவருக்குத் தெரியாமல் கண்காணித்துள்ளனர். அவரது அழைப்புப் பட்டியலையும் சேகரித்துள்ளனர். அதில் போலீஸாருக்கு திடுக்கிடும் தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன. ரேகா நாகராஜுடன் அதிக அளவில் பேசியது தெரிய வந்துள்ளது. நதியா கொலை செய்யப்பட்ட அன்றும் அதிக அளவில் ரேகா நாகராஜுடன் பேசியதும் தெரிய வந்துள்ளது. இதையடுத்து நாகராஜ் யார் என்று விசாரித்தபோது அவர் ரேகாவின் ஆண் நண்பர் என்பதும் நாகராஜின் தொடர்பினால் கணவர் கஜேந்திரன் பிரிந்து சென்றதும் தெரியவந்தது.

ரேகாவையும் நாகராஜையும் தங்கள் பிடியின் கீழ் போலீஸார் கொண்டு வந்தனர். அவர்கள் போன்கால் ரெக்கார்டை சோதித்தபோது நதியாவை கொலை செய்ய ரேகா திட்டம் போட்டுக் கொடுத்ததும், அந்தக் கொலையை நாகராஜ் செய்ததும் அம்பலமானது. இதையடுத்து இருவரையும் போலீஸார் கைது செய்தனர், போலீஸார் ரேகாவிடம் நடத்திய விசாரணையில் போலீஸாரே தலைசுற்றும் அளவுக்கு பல தகவல்களை ரேகா கூறியுள்ளார். ரேகாவுக்கும் நதியாவின் கணவர் பூபாலனுக்கும் கூடா நட்பு ஏற்பட்டதும், அவரைக் கணவராக அடைய ரேகா திட்டமிட்டுள்ளார்.

தனது கணவர் கஜேந்திரன் எடுத்தது போலவே, அதே பென் கேமராவில் பூபாலனுடன் தனிமையில் இருக்கும் காட்சிகளை ரேகா எடுத்து வைத்துள்ளார். இந்த பென் கேமராவை ஒரு நாள் நதியாவின் மகள் விளையாட்டாக எடுத்துச்சென்று தன் தாயிடம் கொடுக்க, அதிலுள்ள மெமரி கார்டை தனது கம்ப்யூட்டரில் நதியா போட்டுப் பார்த்துள்ளார். அதில் தனது கணவர் பூபாலனுடன் ரேகா தனிமையில் இருக்கும் காட்சிகள் பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதைப் பார்த்து அதிர்ந்துபோய் ரேகாவை அழைத்து சத்தம் போட்டுள்ளார். கணவரையும் கண்டித்துள்ளார். இந்த விவகாரம் குறித்து கஜேந்திரனிடம் ஆதாரத்துடன் கூறப் போவதாகவும் ரேகாவை நதியா மிரட்டியுள்ளார்.

இதனால் நதியாவைக் கொல்ல வேண்டும், அந்தக் கொலைப்பழியில் ஆண் நண்பர் நாகராஜ் சிக்க வேண்டும், தான் தப்பித்து அக்காள் கணவர் பூபாலனுடன் சேர்ந்து வாழவேண்டும் என்று ஒரு முக்கோண திட்டத்தை ரேகா போட்டுள்ளார். அதற்கு நாகராஜுக்கு ஆசைகாட்டி தனது பென் கேமரா காட்சி நதியாவிடம் உள்ளது, அவர் என்னை மிரட்டுகிறார், நீ அவரைக் கொன்றுவிட்டு பென் கேமராவை என்னிடம் கொண்டு வந்து தரவேண்டும் என்று கூறி திட்டத்தையும் வகுத்துக் கொடுத்துள்ளார்.

கொல்லும்போது மற்றவர்கள் பார்த்தால் அடையாளம் தெரியாமல் இருக்கத் தாடி வளர்க்கச்சொல்லி இருக்கிறார். கொலை நடக்கும் அன்று நான்கு வயது மகள் பார்த்து விடக்கூடாது என்பதற்காக ரேகா தன் வீட்டுக்கு அழைத்து வந்துள்ளார். பின்னர் அவர் கொடுத்த தகவலின் பேரில் அங்கு வந்த நாகராஜ் நதியாவின் கழுத்தை அறுத்துக் கொலைசெய்துவிட்டு, ஆதாயக் கொலை என்று போலீஸாரை நம்ப வைக்க அவர் கழுத்தில் அணிந்திருந்த 5 சவரன் நகையையும் திருடிச் சென்றுள்ளார்.

போகும்போது மறக்காமல் பென் கேமராவையும் எடுத்துச் சென்றுள்ளார். கொலை செய்யப்பட்ட தகவல் வெளியே வந்தவுடன் மற்றவர்களுடன் சேர்ந்து ரேகாவும் அழுது புலம்பி நடித்துள்ளார். ஆனால் குற்றவாளிகள் என்னதான் திட்டம்போட்டுச் செய்தாலும் அவர்களை அறியாமல் தடயங்களை விட்டுவிடுவார்கள்.

ரேகாவும், நாகராஜும் போனில் பேசிய கொலைத்திட்டங்களின் ஆடியோ பதிவை ஆதாரமாக வைத்து போலீஸார் ரேகா, நாகராஜ் ஆகிய இருவரையும் கைது செய்தனர்.

Source: The Hindu

