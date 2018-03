ஜல்லிக்கட்டு வன்முறை தொடர்பான விசாரணைக்கு இன்னும் ஓராண்டு தேவை : விசாரணை ஆணைய தலைவர்

மதுரை: ஜல்லிக்கட்டு வன்முறை தொடர்பான விசாரணைக்கு இன்னும் ஓராண்டு தேவை என்று ஜல்லிக்கட்டு விசாரணை ஆணைய தலைவர் ராஜேஸ்வரன் மதுரையில் பேட்டியளித்துள்ளார். குறுக்கு விசாரணை நடத்தப்படுவதால் கூடுதல் கால அவகாசம் தேவைப்படுகிறது என்றார். வன்முறை தொடர்பாக இன்றும் 800 பேரிடம் விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்றார்.

Source: Dinakaran

English summary

For more than a year investigating the violence of jallikattu required: Inquiry Commission Chairman

Madurai: inquiry into the violence, still need a year of jallikattu jallikattu Inquiry Commission Chairman