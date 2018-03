ஏப்ரல் 30ம் தேதிக்குள் தனியார் பள்ளிகளுக்கான கல்விக் கட்டணத்தை இணையதளத்தில் வெளியிட ஆணை

மதுரை : தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 30ம் தேதிக்குள் தனியார் பள்ளிகளுக்கான கல்விக் கட்டணத்தை அரசு முறைப்படுத்தி இணையதளத்தில் வெளியிட வேண்டும் என்று உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் தலைமை நீதிபதி இந்திரா பேனர்ஜி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார். அரசுக் கல்வி கட்டணம் நிர்ணயிக்கும் வரை சேர்க்கைக்கு தடை விதிக்கக் கோரி ஹக்கீம் என்பவர் தொடர்ந்த உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.

