எந்தக் கட்சியின் பின்னாலும் பாஜக இல்லை; மக்களுக்குப் பின்னால்தான் பாஜக நிற்கிறது: தமிழிசை பேட்டி

எந்தக் கட்சியின் பின்னாலும் பாஜக இல்லை எனவும், மக்களுக்குப் பின்னால்தான் பாஜக இருக்கிறது எனவும், அக்கட்சியின் தமிழக தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை விமான நிலையத்தில் இன்று (வெள்ளிக்கிழமை) செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய பல்வேறு கேள்விகளுக்கு தமிழிசை பதிலளித்தார்.

“பாஜகவை எதிர்த்து அதிமுக உறுப்பினர்கள் முழக்கம் எழுப்பி நாடாளுமன்றத்தை முடக்குவதற்கு பின்னாலும் பாஜகதான் இருக்கிறது என்று கூறுவதில் என்ன லாஜிக் இருக்கிறது? இதை எப்படி நம்புவது?

இன்னும் சில நாட்கள் போனால், பாஜகவின் பின்னாலும் பாஜகதான் இருக்கிறது, அதனால்தான் நான் இவ்வாறு பேசுகிறேன் என கம்யூனிஸ்டுகள் சொல்வார்கள்.

பாஜக யார் பின்னாலும் இல்லை. நாட்டை முன்னால் எடுத்துச் செல்வதற்கு பாஜக முயற்சிகள் எடுத்து வருகிறது. மக்கள் பின்னால்தான் பாஜக நிற்கிறது.

ஆந்திர பிரச்சினைக்காக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டுவர அம்மாநில அரசு முயற்சிக்கிறது. தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியுடன் இணைந்து 4 ஆண்டுகள் அனைத்து பயன்களையும் அனுபவித்துவிட்டு இப்போது ஆந்திர அரசு குறை கூறுகிறது.

ஆனால், ஆந்திராவின் முடிவுக்கு அதிமுக துணைநிற்க வேண்டும் என திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் உட்பட பல தலைவர்கள் கூறுகின்றனர். நம்முடைய பிரச்சனைக்கு துணை நிற்காத ஆந்திர அரசுடன் ஏன் தமிழக அரசு செல்ல வேண்டும் என நாடாளுமன்ற துண சபாநாயகர் தம்பிதுரை கூறியிருப்பது சரியான வாதம்”

இவ்வாறு தமிழிசை பேசினார்.

