திருப்பூர் : பல்லடம் அருகே வேலம்பாளையத்தில் கல்குவாரி குட்டையில் மூழ்கி 4 பள்ளி மாணவர்கள் பலியாகினர். நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்த 2 மாணவர்களின் உடல் கண்டெடுக்கப்பட்டது. மேலும் 2 மாணவர்களை தேடும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

Source: Dinakaran

English summary

Palladam quarry near the pond 4 high school students immersed in Bali

