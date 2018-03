கொடைக்கானல்: கொடைக்கானல் மற்றும் சுற்றுவட்டார இடங்களில் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்து வருகிறது. இதனால் அப்பகுதி மக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Torrential rain in the area the suburban Kodaikanal

