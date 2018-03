தேனி : என்.பி.ஆர் தங்க நகை மாளிகை நகைக் கடையில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர். வரி ஏய்ப்பு நடந்ததாக வந்த புகரை அடுத்து 10க்கும் மேற்பட்ட அதிகாரிகள் 4 மணி நேரமாக சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

TheNI jewelry House jewellery shop in the income tax trial

TheNI: n. b.r gold jewelry House jewellery shop in the income tax Department officials are conducting the trial. Eappan tax