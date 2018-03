கலைவாணர் அரங்கில் தமிழக அரசின் ஓராண்டு சாதனை விழா தொடக்கம்

சென்னை : சென்னை கலைவாணர் அரங்கில் தமிழக அரசின் ஓராண்டு சாதனை விழா தொடங்கியது. கலைவாணர் அரங்கில் ஓராண்டு சாதனை விளக்க கண்காட்சியை முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி தொடங்கி வைத்தார். எடப்பாடி பழனிசாமி முதல்வராக பதவியேற்று ஓராண்டு நிறைவு நிறைவை முன்னிட்டு சாதனை விழா நடைபெறுகிறது.

Source: Dinakaran

