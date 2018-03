இலவச சைக்கிளுக்கான டெண்டர் விதிகளை தளர்த்தக் கோரிய மனு தள்ளுபடி

சென்னை : அரசு மாணவர்களுக்கு வழங்கும் விலையில்லா சைக்கிளுக்கான டெண்டர் விதிகளை தளர்த்தக் கோரிய மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது. டெண்டர் விதிகளை தளர்த்தக் கோரி ஹீரோ சைக்கிள் நிறுவனம் தாக்கல் செய்த மனுவை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. டெண்டர் நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்யவில்லை என ஹீரோ சைக்கிள் நிறுவனத்தின் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

Free cycles to loosen rules for tender requested petition

Chennai: the Government will provide to the students free of cost to loosen rules for bicycle tender requested petition CMS