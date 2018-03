களத்தில் குதித்தது காங்கிரஸ்: மோடி அரசுக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டுவர முடிவு

மத்தியில் ஆளும் பிரதமர் மோடி தலைமையிலான அரசுக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வர காங்கிரஸ் கட்சியும் முடிவு செய்துவிட்டது.

காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும், மக்களவைத் தலைவருமான மல்லிகார்ஜுன கார்கே நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டுவர, மக்களவை சபாநாயகர் சுமித்ரா மகாஜனிடம் கடிதம் அளித்துள்ளார்.

மேலும், மக்களவையில் உள்ள காங்கிரஸ் எம்.பி.க்கள் அனைவரும் செவ்வாய்க்கிழமை கண்டிப்பாக கலந்துகொள்ள வேண்டும் என்று அந்தக் கட்சி உத்தரவிட்டுள்ளதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.

மத்திய அரசுக்கு எதிராக ஏற்கெனவே தெலங்கு தேசம், ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் ஆகிய கட்சிகள் தனித்தனியாக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வர கடிதம் கொடுத்து இருக்கின்றன. ஆனால் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கக் கோரி அதிமுக எம்.பி.க்களும், முஸ்லிம்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு அதிகரிக்கக் கோரி தெலங்கானா ராஷ்ட்ரிய சமிதி கட்சி எம்.பி.க்களும் தொடர்ந்து அமளியில் ஈடுபட்டு அவையை முடக்கி வருகின்றனர்.

இதனால், கடந்த 5 நாட்களாக மக்களவையில் எம்.பி.க்களின் தொடர் அமளி காரணமாக, நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை விவாதத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ள முடியவில்லை.

காங்கிரஸ் அளித்துள்ள கடிதம்

இந்நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சியும் இப்போது நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்துக்கு கடிதம் அளித்துள்ளது. இந்தக் கடிதம் குறித்த முடிவு வரும் செவ்வாய்க்கிழமை எடுக்கப்படும் எனத் தெரிகிறது. மக்களவையில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 48 எம்.பி.க்கள் இருப்பதால், மற்ற கட்சிகளின் துணையுடன் இந்தத் தீர்மானத்தை கொண்டு வரலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Source: The Hindu

English summary

Jump in the field of Congress: the no-confidence motion against the Government to bring MODI decision

In the midst of the ruling Prime Minister MODI-led no-confidence motion against the Government to come up with the Congress Party