பயிர் காப்பீடு இழப்பீடாக வெறும் ரூ.2 வழங்கிய கூட்டுறவு சங்கம்: அதிர்ச்சியில் மீளாத ஒட்டன்சத்திரம் விவசாயிகள்

திண்டுக்கல் மாவட்டம், ஒட்டன்சத்திரம் பகுதிகளில் விவசாயிகளுக்கு பயிர் காப்பீடு இழப்பீடு தொகையாக 2 ரூபாய், 8 ரூபாய், 48 ரூபாய் என மிகவும் குறைந்த தொகையை காசோலையாக கூட்டுறவு சங்கம் வழங்கியதால் விவசாயிகள் கடும் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

ஒட்டன்சத்திரம் தாலுகாவுக்கு உட்பட்ட மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் மக்காச்சோளம், சோளம், பருத்தி, மொச்சை உள்ளிட்ட பயிர்கள் அதிகளவில் பயிரிடப்படுகின்றன. வறட்சியால் 2016-17 ம் ஆண்டுகளில் பயிர்கள் கருகின. இப் பயிர்களுக்கு காப்பீடாக ஏக்கருக்கு ரூ.115 வரை முன்கூட்டியே விவசாயிகள் செலுத்தி இருந்தனர். இந்நிலையில் அவர்களுக்கு இழப்பீட்டுத் தொகை காப்பீட்டு நிறுவனம் மூலம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

இதில் ஒட்டன்சத்திரம் தாலுகாவுக்கு உட்பட்ட பொருளூர், சத்திரப்பட்டி, போடுவார்பட்டி, மஞ்சநாயக்கன்பட்டி கிராம விவசாயிகளுக்கு இரு தினங்களுக்கு முன் பயிர் காப்பீடு இழப்பீட்டுத் தொகையாக 2 ரூபாய், 5 ரூபாய், 8 ரூபாய், 10 ரூபாய், 48 ரூபாய் என போடுவார்பட்டி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கம் மூலம் காசோலைகள் வழங்கப்பட்டன. இதனால் விவசாயிகள் கடும் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.

பொருளூர் விவசாயி முருக சாமி கூறியதாவது: பயிர்களுக்கு காப்பீட்டுத் தொகையாக ரூ.600 முதல் ரூ.800 வரை செலுத்தினோம். ஏக்கருக்கு 30 ஆயிரம் ரூபாய் வரை செலவழித்து பயிரிட்டோம். தண்ணீரின்றி பயிர்கள் கருகியதால், செலவழித்த பணத்தைவிட குறைந்த தொகைதான் இழப்பீடாகக் கிடைக்கும் என நினைத்தோம். ஆனால், பிரீமியம் கட்டிய தொகையைவிட மிகக்குறைந்த தொகையாக ஒற்றை இலக்கத்தில் ரூ.5-க்கு காசோலை வழங்கி விவசாயிகளை அவமானப்படுத்தி விட்டனர். இதனால் வேதனையில் உள்ளோம் என்றார். இதேபோல, சத்திரப்பட்டி விவசாயி திருமலைசாமிக்கு காப்பீடு இழப்பீடாக ரூ.5 வழங்கி உள்ளனர்.

இதுகுறித்து ஒட்டன்சத்திரம் தொகுதி எம்எல்ஏ சக்கரபாணி கூறியதாவது: வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகள் குறித்து முறையாக காப்பீட்டு நிறுவனம் கணக்கு எடுக்கவில்லை. பிரீமியம் தொகைகூட கிடைக்காத அளவுக்கு ரூ.5,ரூ.10 என வழங்கி விவசாயிகளை வேதனைப்படுத்தி உள்ளனர் என்றார்.

இதுகுறித்து காப்பீட்டு நிறுவன அலுவலர் ஒருவர் கூறியதாவது: வறட்சி குறித்து ஆய்வு செய்து அதிகாரிகளிடம் விவரங்களை தெரிவித்தோம். குறைந்த தொகைக்கு காசோலை வழங்கியது குறித்து அதிகாரிகளிடம்தான் கேட்க வேண்டும் என நழுவினார்.

Source: The Hindu

