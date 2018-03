விதிமீறல் கட்டிட வரன்முறை காலக்கெடு மீண்டும் நீட்டிப்பு: ஜூன் மாதம் வரை அபராதம் செலுத்தி விண்ணப்பிக்கலாம்

தமிழகத்தில் கடந்த 2007-ம் ஆண்டுக்கு முன் கட்டப்பட்ட விதிமீறல் கட்டிடங்களை அபராதம் செலுத்தி வரன்முறைப் படுத்துவதற்கான காலக்கெடு ஜூன் மாதம் வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் சென்னை பெருநகர வளர்ச்சிக் குழுமம் (சிஎம்டிஏ), இதர தமிழகப் பகுதிகளில் நகர் ஊரமைப்பு இயக்ககம் (டிடிசிபி) கட்டிடத்துக்கான திட்ட அனுமதியை வழங்கி வருகின்றன. இருப்பினும், விதிகளை மீறி கட்டப்படும் கட்டிடங்களால், பல்வேறு காலகட்டங்களில் விபத்துகள் ஏற்பட்டு வந்தன. இதையடுத்து, புதிய சட்டத்தை தமிழக அரசு இயற்றியது.

இதன்படி, விதிகளை மீறி கடந்த 2007-ம் ஆண்டுக்கு முன் கட்டப்பட்ட கட்டிடங்களைக் கண்காணித்து ஒழுங்குபடுத்த, நீதிபதி ராஜேஷ்வரன் தலைமையில் ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டது. இக்குழு பல்வேறு கூட்டங்களை நடத்தி, மக்களிடம் கருத்து கேட்டு அறிக்கை தயாரித்து, பரிந்துரைகளுடன் அரசிடம் சமர்ப்பித்தது.

புதிய விதிமுறைகள்

அக்குழுவின் பரிந்துரைகள்படி புதிய விதிமுறைகளை தமிழக அரசு வகுத்தது. இதன்படி, 2007-ம் ஆண்டுக்கு முன் விதி மீறி கட்டப்பட்ட கட்டிடங்களுக்கு அனுமதி தரப்படும். வரன்முறைக் கட்டணத்தை கணக்கிட்டு, ஆறு மாதத்துக்குள் இணையதளம் மூலம் செலுத்தி விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்று கடந்தாண்டு ஜூன் மாதம் அறிவித்தது.

இதற்கான அரசாணை கடந்தாண்டு ஜூன் 22-ம் தேதி வெளியிடப்பட்டது. இதில், நீர் நிலைகள், உள்ளாட்சிக்கு சொந்தமானது உள்ளிட்ட பொது இடங்களில் கட்டப்பட்ட கட்டிடங்கள் தகுதியற்றதாகக் குறிப்பிடப்பட்டு மின்சாரம், குடிநீர் இணைப்புகள் துண்டிக்கப்படும் என்றும் தமிழக அரசு அறிவித்தது.

தொடர்ந்து, கடந்தாண்டு டிசம்பர் மாதம் வரை 6 மாதங்கள் முடிவடைந்தன. இதையடுத்து, கடந்தாண்டு டிசம்பர் 21-ம் தேதி வரன்முறைப் படுத்துவதற்கான கால அவகாசம் 3 மாதங்கள் (அதாவது மார்ச் வரை) நீட்டிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், மீண்டும் 3 மாதங்களுக்கு இந்தக் கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

இத்திட்டத்தில், கட்டிடங்களை வரன்முறைப்படுத்த வேண்டுவோர், வழக்கமான வளர்ச்சிக் கட்டணம், கூடுதலாக ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள தளப்பரப்பு குறியீடுகளுக்கு ஊக்க தளப்பரப்பு குறியீட்டுக் கட்டணம், வாகன நிறுத்துமிட குறைபாடு கட்டணம், திறந்தவெளிப் பகுதி விதிமீறல்களுக்கான கட்டணங்களையும் செலுத்த வேண்டும்.

English summary

