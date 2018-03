ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர் அருகே மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் வனவிலங்குகள் கணக்கெடுப்பு தொடங்கியது

ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர்: ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர் அருகே மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் வனவிலங்குகள் கணக்கெடுப்பு பணி தொடங்கியுள்ளது. ராஜபாளையம், வத்திராயிருப்பு, சதுரகிரி, பிளவக்கல் வனப்பகுதியில் 26ம் தேதி வரை கணக்கெடுப்பு நடைபெறுகிறது. அனில்கள் சரணாலயம், சாஸ்தா கோவில், செண்பகதோப்பு உள்ளிட்ட இடங்களில் வனவிலங்குகள் கணக்கெடுப்பு நடைபெறுகிறது.

Source: Dinakaran

English summary

In the Western Ghats near srivilliputtur wildlife census began

