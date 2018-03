ராம ராஜ்ய ரத யாத்திரை கேரளா சென்றது

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இரு நாட்கள் அமைதியான முறையில் நடைபெற்ற ராம ராஜ்ய யாத்திரை, நேற்று கேரளா புறப்பட்டு சென்றது.

ராமதாச மிஷன் சர்வதேச சங்கம் சார்பில் நடைபெறும் ராம ராஜ்ய ரத யாத்திரை கடந்த 20-ம் தேதி திருநெல்வேலி மாவட்டம் செங்கோட்டை வழியாக தமிழகத்துக்கு வந்தது. பின்னர் மதுரை வழியாக ராமேசுவரத்துக்கு சென்ற ரத யாத்திரை, நேற்று முன்தினம் கிழக்கு கடற்கரை சாலை வழியாக தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலியை கடந்து மாலையில் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் ஆரல்வாய்மொழியை அடைந்தது.

அங்கிருந்து தோவாளை, வெள்ளமடம், ஒழுகினசேரி, வடசேரி, கோட்டாறு வழியாக செட்டிகுளம் சந்திப்பை இரவில் அடைந்தது.

இந்நிலையில், நேற்று காலை 6 மணிக்கு நாகர்கோவிலில் இருந்து ரதயாத்திரை புறப்பட்டு பார்வதிபுரம், தோட்டியோடு, வில்லுக்குறி, தக்கலை, மார்த்தாண்டம், குழித்துறை, களியக்காவிளை வழியாக கேரளாவுக்கு சென்றது.

Source: The Hindu

