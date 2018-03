தனியார் பள்ளி கட்டண விவரம்: ஏப். 30-க்குள் வெளியிட வேண்டும்- உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு

தனியார் பள்ளிகளில் கல்வி கட்டணம் குறித்த விவரங்களை ஏப். 30-ம் தேதிக்குள் அரசின் இணையதளத்தில் வெளியிட உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

மதுரை கீழவெளிவீதியைச் சேர்ந்த மக்கள் விழிப்புணர்வு அறக்கட்டளை நிறுவனர் கே.ஹக்கீம், உயர் நீதிமன்ற கிளையில் தாக்கல் செய்த மனு:

தமிழகத்தில் தனியார் பள்ளிகளில் மாணவர்களிடம் வசூலிக்க வேண்டிய கல்வி கட்டணம் நிர்ணயம் செய்ய குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 2018 முதல் 2021 வரையிலான ஆண்டுகளுக்கான கட்டணம் இதுவரை அறிவிக்கப் படவில்லை.

தமிழகத்தில் உள்ள பெரும்பாலான தனியார் பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கையை இப்போதே தொடங்கிவிட்டனர்.

வரும் ஜூன் முதல் வாரத்தில் அனைத்து பள்ளிகளும் திறக்கப்பட்டுவிடும். ஆனால், இதுவரை கல்வி கட்டணத்தை நிர்ணயம் செய்து அறிவிக்கும் பணி நடைபெறவில்லை.

எனவே 2018 ஆண்டிலிருந்து 2021 வரையிலான கல்வி கட்டணத்தை வெளிப்படையாக அறிவிக்குமாறு தனியார் பள்ளி கல்வி கட்டண முறைப்படுத்தும் குழுவுக்கு உத்தரவிட வேண் டும்.

இவ்வாறு மனுவில் கூறப் பட்டுள்ளது.

இந்த மனு, தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி, நீதிபதி ராஜமாணிக்கம் அமர்வில் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது. அரசு தரப்பில் வாதிடுகையில், தமிழகத்தில் 10 ஆயிரம் தனியார் பள்ளிகள் உள்ளன. இதில் 5,500 பள்ளிகளுக்கான கல்வி கட்டணம் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. 4,500 பள்ளிகளுக்கான கல்வி கட்டணம் நிர்ணயம் செய்யும் பணி நடைபெற்று வருகிறது என்றார்.

இதையடுத்து தனியார் பள்ளிகளுக்கான கல்வி கட்டணம் நிர்ணயம் செய்து, ஏப்.30-க்குள் அரசின் இணையதளத்தில் வெளியிட வேண்டும் என தலைமை நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.

Source: The Hindu

English summary

Private school fees details:. 30-the high court order issued by-

Details of the tuition fees in private schools. 30-date published in high court proceedings, the Government’s website