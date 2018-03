காவிரி நதிநீர் பிரச்சினையில், உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை நடைமுறைப்படுத்த கண்காணிப்பு ஆணையத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என மத்திய நீர்வளத் துறையிடம் கர்நாடக அரசு அறிக்கை அளித்துள்ளது.

காவிரி நடுவர் மன்ற தீர்ப்புக்கு எதிரான மேல்முறையீட்டு வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் கடந்த பிப்ரவரி 16-ம் தேதி தீர்ப்பளித்தது. அப்போது காவிரி நடுவர் மன்ற தீர்ப்பின்படி, மத்திய அரசு இன்னும் 6 வாரங்களுக்குள் காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை அமைக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டது. உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பில் ‘காவிரி மேலாண்மை வாரியம்’ என்கிற வார்த்தை ‘செயல் திட்டம்’ (ஸ்கீம்) என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதில் ‘ஸ்கீம்’ (செயல் திட்டம்) என்ற சொல்லுக்கு, ‘காவிரி மேலாண்மை வாரியம்’ என்றே பொருள் என சட்ட நிபுணர்கள் தெளிவுபடுத்தியுள்ளனர்.

இந்நிலையில் கடந்த 6-ம் தேதி டெல்லியில் நடந்த மத்திய நீர்வளத் துறை கூட்டத்தில் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க கர்நாடகா எதிர்ப்பு தெரிவித்தது. உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை நடைமுறைப்படுத்த செயல் திட்டத்தை நிறைவேற்றலாம் என ஒப்புதல் அளித்தது. இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த‌ தமிழக அரசு, காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியது.

ஆனால், கர்நாடக அரசின் கோரிக்கையை ஏற்று, செயல் திட்டத்தை வடிவமைப்பு குறித்து எழுத்துபூர்வமான வாதத்தை தாக்கல் செய்யுமாறு மத்திய நீர்வளத் துறை கூறியது. அதன்பேரில் கர்நாடக தலைமை செயலர் ரத்ன பிரபா சில தினங்களுக்கு முன்பாக நீர்வளத் துறைக்கு அறிக்கையை அனுப்பியுள்ளார்.

அதில், “ ‘செயல் திட்டம்’ (ஸ்கீம்) ஒன்றை உருவாக்க உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. அதன்படி காவிரி பிரச்சினையை தீர்க்க நடுவர் குழு மற்றும் கண்காணிப்பு ஆணையம் ஆகிய இரு அமைப்புகளை உருவாக்க வேண்டும். இதில் காவிரி கண்காணிப்பு ஆணையம், மத்திய நீர்வளத் துறை அமைச்சர் தலைமையில் 11 பேர் கொண்டதாக‌ புதிய குழு அமைய வேண்டும். இந்த குழுவில் மத்திய அரசின் பிரதிநிதிகளும், 4 மாநில அரசுகளின் பிரதிநிதிகளும் அங்கம் வகிக்க வேண்டும். இந்த குழுவை வழிநடத்த, 6 பேர் கொண்ட காவிரி நடுவர் குழுவையும் அமைக்க வேண்டும்” என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

Source: The Hindu

