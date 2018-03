புதுக்கோட்டை: புதுக்கோட்டையில் தமிழிசையை வரவேற்று பாஜகவினர் வைத்திருந்த பேனர்கள் கிழிக்கப்பட்டுள்ளன. புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே வைக்கப்பட்டிருந்த பாஜக பேனர்களை கிழித்தது யார் என விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

Source: Dinakaran

