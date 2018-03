அரசு போக்குவரத்துக்கழக ஓட்டுநர்களுக்கு ஆண்டுக்கு ஒருமுறை மருத்துவ பரிசோதனை கட்டாயமாக்கப்படும்: அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தகவல்

விபத்துகளைக் குறைக்கும் நோக்கில் அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்களில் பணியாற்றும் ஓட்டுநர், நடத்துநர்களுக்கு ஆண்டுக்கு ஒருமுறை மருத்துவப் பரிசோதனை கட்டாயமாக்கப்படும் என தமிழக போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்தார்.

சிட்டிசன் கன்ஸ்யூமர் அண்ட் சிவில் ஆக்ஷன் குரூப் (சிஏஜி) அமைப்பு சார்பில் சாலைப் பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி சென்னை தேனாம்பேட்டை ஜே.பி.ஏ.எஸ். மகளிர் கல்லூரியில் நேற்று நடைபெற்றது.

இந்த நிகழச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்துகொண்டு அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் பேசியதாவது: முறையாக ஓட்டுநர் உரிமம் பெறாமல் குறுக்கு வழியில் பெறுபவர்கள் எந்தச் சாலை விதிகளைகளையும் அறிந்துகொள்வதில்லை. இதன் காரணமாகவும் விபத்துகள் ஏற்படுகின்றன.

நவீன டெஸ்டிங் டிராக் வசதி

எனவே, வாகன ஓட்டுநர் உரிமம் வழங்குவதில் நடைபெறும் முறைகேடுகளைத் தடுக்க முதல் கட்டமாக 14 மாவட்டங்களில் நவீன டெஸ்டிங் டிராக் வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் கணினி மூலம் மட்டுமே உரிமம் வழங்கப்படும். இந்த வசதியானது மற்ற மாவட்டங்களுக்கும் விரைவில் விரிவுபடுத்தப்படும்.

நெடுஞ்சாலை ரோந்துப் பணியில் உள்ள போலீஸார் தங்களது எல்லைக்குள் உள்ள நெடுஞ்சாலையில் ஏதேனும் வாகனங்கள் பழுதாகி நின்றால் அவற்றை அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதோடு, ரோந்துப் பணிக்காக 84 புதிய வாகனங்களை வாங்க முயற்சி எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஓட்டுநரை நம்பித்தான் பேருந்தில் உள்ள மொத்த பயணிகளும் பயணிக்கின்றனர். சில நேரங்களில் அவர்களுக்கு ஏற்படும் உடல் நலக் கோளாறுகளும் விபத்துகள் ஏற்பட காரணமாகிறது. எனவே, இதனைத் தடுக்கும் வகையில் அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்களில் பணியாற்றும் ஓட்டுநர்கள், நடத்துநர்களுக்கு ஆண்டுக்கு ஒருமுறை கண், காது உள்ளிட்டவற்றை பரிசோதிக்கும் மருத்துவப் பரிசோதனை மேற்கொள்வதை கட்டாயப்படுத்த உள்ளோம்.

போக்குவரத்து விதிகள் குறித்து மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த அவற்றை பள்ளி, கல்லூரி பாடத்திட்டங்களில் சேர்க்கவும் அந்தந்தத் துறை அமைச்சர்களிடம் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதை அவர்கள் நிறைவேற்றுவார்கள் என நம்புகிறோம்.

இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் சிஏஜி அமைப்பின் இயக்குநர் சரோஜா, பெட்காட் தலைவர் செல்வராஜ், எஸ்.ஐ.ஈ.டி. அறக்கட்டளை துணைத் தலைவர் கபீர் அகமது சயீத், ஜே.பி.ஏ.எஸ். மகளிர் கல்லூரியின் தாளாளர் பைசூர் ரஹ்மான் சயீத் உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டனர்.

