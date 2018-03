ஆந்திர மாநில அரசியல் கட்சிகளின் சதுரங்க விளையாட்டில் அதிமுக சிக்காது: மு.க.ஸ்டாலினுக்கு தம்பிதுரை பதில்

‘‘ஆந்திர அரசியல் கட்சிகளின் அரசியல் சதுரங்க விளையாட்டுக்குள் அதிமுக சிக்காது’’ என்று திமுக செயல்தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு, மக்களவை துணைத்தலைவர் மு.தம்பிதுரை பதிலளித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் நேற்று வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

நாடாளுமன்ற மக்களவையில் ஆந்திராவைச் சேர்ந்த ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் முன்மொழிந்துள்ள நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை, அம்மாநில முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடுவின் தெலுங்கு தேசம் கட்சி ஆதரித்துள்ளது. அதைப்போல், அதிமுகவும் ஆதரவாக வாக்களிக்க வேண்டும் என்றும் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மக்களவை, மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் அனைவரும் காவிரி நடுவர் மன்றம் அமைக்க வலியுறுத்தி ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்றும் திமுக செயல்தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசிவருவது வியப்பாகவும், வேதனையாகவும் உள்ளது.

ஆந்திராவை பிரித்தது ஒரு வரலாற்றுப்பிழை என அனைவரும் எண்ணும் நிலையில் தங்கள் மாநிலத்துக்கு ஏற்பட்டுள்ள வருவாய் இழப்புக்காக, சிறப்பு அந்தஸ்து கேட்டு, ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சி நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை முன்மொழிந்தது.

ஓராண்டுக்குள் சட்டப்பேரவை தேர்தல் வரும் நிலையில், ஆந்திர மக்கள் ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸுக்கு ஆதரவளித்து விடுவார்களோ என்ற அச்சத்தில், தெலுங்கு தேசம் கட்சி தற்போது செயல்படுகிறது. அவர்களின் மோதல் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானமாக நாடாளுமன்றத்தில் ஒலிக்கிறது.

இந்த அரசியல் சித்துவிளையாட்டு பற்றிய அடிப்படை கூட தெரியாதவராக ஸ்டாலின் உள்ளார். பாலாற்றின் குறுக்கில் தடுப்பணை கட்டி நம்மை வஞ்சிக்கும் ஆந்திராவுக்கு அதிமுகவை துணை போக சொல்ல ஸ்டாலினுக்கு என்ன அவசியம்.

ஆந்திர அரசியல் கட்சிகளின் அரசியல் சதுரங்க விளையாட்டுக்குள் அதிமுகவை இறக்கிவிட்டு, தமிழர்களுக்கு ஒரு வரலாற்று அநீதியை மீண்டும் இழைக்க துடிக்கிறார் ஸ்டாலின். பல்லாயிரக்கணக்கானவர்கள் ஈழத்தில் கொல்லப்பட்ட போது, தங்கள் பதவிக்காக அமைதிகாத்த திமுக தலைவரின் செயல் தலைவர்தானே இவர்.

தங்கை கனிமொழி நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருப்பதை தாங்க முடியாமல், ராஜினாமா செய்யலாம் என்று மு.க.ஸ்டாலின் வலை விரிக்கிறார். தமிழர்களின் நலன்கள் அனைத்தையும் வென்றெடுக்க, அதிமுக வியூகம் வகுத்து செயல்படும். அதுபற்றிய கவலை ஸ்டாலினுக்கு தேவையில்லை.

இவ்வாறு அவர் அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

Source: The Hindu

English summary

Andhra Pradesh political parties do not fall into the trap of the chess game in the AIADMK: m.k. Stalin in reply to thambidurai

” The political parties in Andhra Pradesh’s political chess game is not caught within the DMK, AIADMK, ‘ said Executive Chairman MK.