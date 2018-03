தனியார் பள்ளிகளில் கூடுதல் கட்டணம வசூலித்தால் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்: அமைச்சர் செங்கோட்டையன்

ஈரோடு: தனியார் பள்ளிகளில் கல்விக்கட்டணத்தை சீர் செய்ய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார். கோபிசெட்டிபாளையத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர், தனியார் பள்ளிகளில் கூடுதல் கட்டணம வசூலித்தால் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என கூறியுள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

Additional entitlementspacecraft collected in private schools, action will be taken: Minister sengottaiyan

Erode: tuition in private schools to fix have been taken to the Minister the ramparts