தமிழக அரசு வெற்று விளம்பரம் செய்கிறது; சாதனைகள் ஒன்றும் இல்லை-ஜி.கே.வாசன் விமர்சனம்

தமிழக அரசு விளம்பரத்தின் மூலமும், அறிவிப்புகள் மூலமும், கூட்டங்கள் நடத்துவதன் மூலமும் மட்டுமே ஆட்சியை தொடர நினைக்காமல் மக்கள் நலத்திட்டங்களில் முழு கவனம் செலுத்தி, மக்கள் நலன் காக்க வேண்டும் என, தமாகா தலைவர் ஜி.கே.வாசன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இதுதொடர்பாக ஜி.கே.வாசன் இன்று (சனிக்கிழமை) வெளியிட்ட அறிக்கையில்,

“தமிழகத்தில் ஆட்சி பொறுப்பேற்று ஓராண்டு நிறைவடைந்த நிலையில் சில சாதகங்களை மட்டுமே பெரிய சாதனைகளாக அறிவித்திருக்கின்ற அதிமுக அரசு, இனிமேலாவது மக்கள் நலத்திட்டங்களில் முழு கவனம் செலுத்தி மக்கள் நலன் காக்க வேண்டும்.

தமிழக அரசின் சார்பில் தமிழ்நாடு அரசின் ஓராண்டு சாதனைகள் என நாளிதழ்களிலும், தொலைக்காட்சிகளிலும் விளம்பரம் செய்யப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் அதிமுகவின் ஆட்சி ஓராண்டை நிறைவு செய்த நிலையில் அவர்களின் விளம்பரங்கள் மட்டும்தான் பெரிய அளவில் இருக்கின்றதே தவிர சாதனைகள் ஒன்றும் பெரிய அளவில் இல்லை என்பதுதான் உண்மை நிலை.

காரணம் தமிழகத்தில் அதிமுக ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பிறகு நீண்டகாலமாக தமிழகத்தில் நிலவும் முக்கியப் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு ஏற்படுத்தி தரவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டை ஆளும் ஆட்சிக்கு தமாகா முன்வைக்கிறது.

குறிப்பாக விவசாயத்தொழிலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கவில்லை, விவசாயக் கடன்களை தள்ளுபடி செய்யவில்லை, காவிரி நதிநீரை பெறுவதில் முனைப்புடன் நடவடிக்கை எடுக்காமல் இருப்பதும், சிறு குறு தொழில்கள் உட்பட பல்வேறு தொழில்களில் பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது.

மணல் பற்றாக்குறையால் கட்டுமானப் பணிகள் முடங்கியுள்ளதும், மீனவர்கள் அச்சத்திலேயே மீன்பிடித் தொழிலில் ஈடுபடுவதும், போக்குவரத்துக் கழகங்களை நஷ்டத்தில் இருந்து மீட்க முடியாமல் ஊழியர்களை வஞ்சிப்பதும், அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்களின் மிக முக்கிய கோரிக்கையான பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் நடைமுறைக்கு கொண்டுவராமல் இருப்பதும், கொலை, கொள்ளை, பைக் ஜெயின் பறிப்பு மற்றும் பெண்களுக்கு எதிரான வன்கொடுமைகள் தொடர்வதும், தற்போது வெயில்காலம் தொடங்கிய நிலையிலே தண்ணீர் பற்றாக்குறை நிலவுவதும் நீடித்துக்கொண்டே தான் போகிறது.

இப்படி தமிழக அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள விவசாயம், கல்வி, பொதுப்பணி, குடிநீர் வாரியம், மீன்வளம், மக்கள் நல்வாழ்வு, கூட்டுறவு, சட்டம், ஒழுங்கு, தொழிலாளர் வேலை வாய்ப்பு – போன்ற பல்வேறு துறைகளை முறையாக, சரியாக கண்காணிக்க தவறிய அரசாக தமிழக அரசு செயல்பட்டுள்ளது.

மேலும், தமிழகத்தில் கடந்த ஆட்சியில் அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்களில் பல திட்டங்கள் இன்னும் முழுமையாக முடிக்கப்படாமல் இருப்பதோடு அவ்வப்போது புதிய திட்டங்களுக்கான அறிவிப்பை வெளியிடுவதால் மக்களுக்கு பயன் இல்லை. குறிப்பாக தமிழகத்தில் ஏற்கனவே ஏற்பட்ட புயலுக்கு உரிய நிவாரணத்தை மத்திய அரசிடம் இருந்து இன்னும் பெறாமல் இருப்பதும், காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க மத்திய அரசை கண்டிப்போடு வலியுறுத்தாமல் இருப்பதும், மீனவர்களின் பிரச்சனைக்கு நல்ல தீர்வு ஏற்படுத்தி தர மத்திய அரசை வற்புறுத்தாமல் இருப்பதும், நீட் தேர்வுக்கு விலக்கு பெற முடியாமல், அதில் உள்ள குழப்பங்களுக்கு தீர்வு ஏற்படுத்தி தராமல் இருப்பதும் – தமிழக மக்களை ஏமாற்றும் செயல் ஆகும்.

மேலும், பெட்ரோல், டீசல் விலையில் மாநில அரசின் வரியை நீக்காமல் இருப்பதால் விலைவாசி ஏற்றம் அடைகிறது. மிக முக்கியமாக மதுக்கடைகளின் எண்ணிக்கையை படிப்படியாக குறைக்காமல், மது விலக்கை விரைவில் அமல்படுத்தக் கூடிய நிலையை ஏற்படுத்தாமல் இருப்பது எந்த விதத்தில் சாதனையாகும். மொத்தத்தில் விவசாயிகள், ஏழை, எளிய மக்கள், மாணவர்கள், தொழில் முனைவோர் என ஒட்டு மொத்த தமிழக மக்கள் நலனில் அக்கறை இல்லாத அரசாக, மக்கள் மீது மென்மேலும் சுமையை ஏற்றும் விதமாக செயல்பட்டு வருகிறது தமிழக அரசு.

எனவே, கடந்த ஒரு வருட ஆட்சிக்காலத்தில் மக்கள் நடைமுறையில் சந்திக்கக்கூடிய பல பாதகங்களை சரிசெய்யாமல் இருப்பதோடு சில சாதகங்களை மட்டுமே கொடுத்திருக்கும் தமிழக அரசு சாதனைகள் என்று அறிவிப்பது ஏற்புடையதல்ல. மேலும், கடந்த ஓராண்டின் சாதனைகள் என்று சொல்லிக்கொள்ளும் அதிமுக அரசு மக்களின் எண்ணங்களை முழுமையாகப் பிரதிபலிக்கவில்லை.

இதுதான் தமிழகத்தின் இன்றைய நிலை. எனவே, தமிழகத்தை ஆளும் ஆட்சியாளர்கள் இனிமேலாவது விளம்பரத்தின் மூலமும், அறிவிப்புகள் மூலமும், கூட்டங்கள் நடத்துவதன் மூலமும் மட்டுமே ஆட்சியை தொடர நினைக்காமல் மக்கள் நலத்திட்டங்களில் முழு கவனம் செலுத்தி, செயல்படுத்தி, தமிழக மக்கள் நலன் காக்க வேண்டும்”

என ஜி.கே.வாசன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

Source: The Hindu

English summary

The Government of Tamil Nadu is an empty advertising; No achievements-g.k. Vasan criticism

The Government of Tamil Nadu through advertising, announcements, meetings will only continue to rule through the NI