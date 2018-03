குமரி: கன்னியாகுமரி விளவங்கோடு தொகுதியில் பழுதடைந்த சாலைகளை செப்பனிடக்கோரி போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. குழித்துறை சந்திப்பில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட காங்கிஸ் எம்எல்ஏ விஜயதாரணி, ராஜேஷ்குமார் உள்ளிட்டோர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Kuzhithurai junction blockades were involved in the arrests as well as MLA vijayadarani

Kumari: Kanyakumari vilavancode constituency in the repair of dilapidated roads and demanding struggle is in progress. For