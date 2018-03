குமரி: குழித்துறையில் சாலைமறியலில் ஈடுபட்ட எம்.எல்.ஏ.,க்கள் விஜயதரணி, ராஜேஷ் கைது செய்யப்பட்டனர். விளவங்கோடு தொகுதியில் பழுதான நிலையிலுள்ள சாலைகளை சீரமைக்க கோரி மறியலில் ஈடுபட்டனர்.

Source: Dinakaran

English summary

