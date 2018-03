கணவரை காப்பாற்ற முயன்ற மனைவி மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழப்பு

திருவள்ளூர்: பொன்னேரி அருகே கணவரை காப்பாற்ற முயன்ற மனைவி மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்துள்ளார். முருங்கைக்காய் பறித்த போது மின்சாரம் தாக்கிய கணவர் சந்திரனை காப்பாற்ற முயன்ற போது மனைவி கஸ்தூரி உயிரிழந்தார். படுகாயமடைந்த சந்திரன் சிகிச்சைக்காக பொன்னேரி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Source: Dinakaran

Husband tried to save his wife attacked the loss of electricity

