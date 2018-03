கடம்பத்தூர் ஒன்றிய உறுப்பினர் கொலை வழக்கு: சிபிசிஐடி, எஸ்.பி பதிலளிக்க உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு

திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் அருகே கடம்பத்தூர் ஒன்றிய உறுப்பினர் வேலாயுதம் கொலை வழக்கு குறித்து பதில்தர சிபிசிஐடி, திருவள்ளூர் எஸ்.பி ஏப்ரல் 4ம் தேதிக்குள் பதிலளிக்க உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. கடந்த வருடம் ஏப்ரல் மாதம் வேலாயுதம் கொல்லப்பட்ட வழக்கை சிபிசிஐக்கு மாற்றக்கோரி மனைவி மீனாட்சி வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார்.

Source: Dinakaran

