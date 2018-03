மகாராஷ்டிராவில் வங்கதேசத்தவர் 8 பேர் கைது: பான் கார்டு வாங்க முயன்றது அம்பலம்

மகாராஷ்ரா மாநிலத்தில் எந்தவித முக்கிய ஆவணங்களும் இன்றி இந்தியாவில் வாழ்ந்துகொண்டிருந்த வங்கதேசத்தைச் சேர்ந் 8 பேரை தீவிரவாத எதிர்ப்புப் படை நேற்று கைது செய்தது.

இதுகுறித்து அதிகாரிகள் தெரிவித்த விவரம்:

மகாராஷ்டிர மாநிலம் கொங்கண் பகுதியில் உள்ள மால்வாணி மற்றும் கண்டிவாலி பகுதிகளில் வங்க தேசத்தவர்கள் தங்கியிருப்பதாக வந்த தகவலை அடுத்து தீவிரவாத எதிர்ப்புப் படையின் நாகபடா பிரிவு அங்கே சென்று சோதனைகள் நடத்தியது. நேற்று இரவு இந்த நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர்.

இந்த 8 பேரும் மேற்குவங்கத்தின் 24 பர்கானாஸ் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஒருவரின் மின்சாதனப் பொருட்கள் விற்பனைக் கடையில் வேலை செய்து வந்துள்ளனர்.

தாங்கள் வங்கதேசத்தவர்கள் என்பதை அவர்கள் ஒப்புக்கொண்டனர். அவர்கள் வங்கதேசத்தின் ஜெசூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள்.

இவர்களில் இருவர் பான் கார்டுகள் வாங்கவும் முயன்றுள்ளனர். இந்திய பாஸ்போர்ட் விதிகள் மற்றும் வெளிநாட்டினர் சட்டத்தின் உரிய பிரிவுகளில் அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

அவர்கள் எப்படி இந்நாட்டுக்குள் எந்த ஆவணமும் இன்றி நுழைந்தார்கள், அவர்களது நோக்கம் உள்ளிட்டவை குறித்து தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

Source: The Hindu

