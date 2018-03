சேலம் : ஓமலூர் அருகே கலர்காடு பகுதியில் அங்கன்வாடி மைய பணியாளர் ஜரோஜா ஒழுங்கீனமாக நடப்பதாக கிராம மக்கள் புகார் கூறி போராட்டம் நடத்தினர். இதையடுத்து வட்டரா வளர்ச்சி அலுவலர் ஜரோஜாவை தற்காலிக பணியிடை நீக்கம் செய்துள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

Removal of anganwadi centres near omalur staff InService

In the area of forest near omalur, Salem: colour iroj anganwadi worker b irregularities to take place as the village people Pukar