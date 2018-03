ஒருமோதிரம் மட்டும் ரூ.10 கோடி: நிரவ் மோடியின் ரூ.26 கோடி நகைகள் பறிமுதல்: அமலாக்கப்பிரிவு தகவல்

பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் ரூ.12 ஆயிரம் கோடி மோசடி செய்து தலைமறைவாகி இருக்கும் வைரவியாபாரி நிரவ் மோடியின் மும்பை வீட்டில் இருந்து ரூ.26 கோடி மதிப்புள்ள கைக்கடிகாரங்கள், தங்க, வைர நகைகளை அமலாக்கப்பிரிவு அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர்.

மிகப்பெரிய வைரவியாபாரியும், தொழிலதிபருமான நிரவ் மோடி பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் ரூ.12 ஆயிரம் கோடி கடன் பெற்று மோசடி செய்துள்ளதாக சிபிஐ வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறது. இதுதொடர்பாக நிரவ் மோடியின் பாஸ்போர்ட் முடக்கப்பட்டு, தேடப்படும் குற்றவாளியாக அறிவிக்கவும் முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. அவரை கண்டுபிடிக்கும் முயற்சியிலும் சிபிஐ அதிகாரிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

இந்நிலையில், மும்பையில் வோர்லி கடற்கரைப்பகுதியில் உள்ள நிரவ்மோடியின் வீட்டில் இருந்து விலைமதிப்பு மிக்க பொருட்கள், நகைகளை அமலாக்கப்பிரிவு அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.

இது குறித்து அமலாக்கப்பிரிவு அதிகாரிகள் தரப்பில் கூறுகையில், கடந்த 22-ம் தேதி அமலாக்கப்பிரிவு, சிபிஐ அதிகாரிகள் இணைந்து, மும்பையில் வோர்லி கடற்கரைப்பகுதியில் உள்ள நிரவ் மோடியின் சொகுசு பங்களாவில் சோதனை நடத்தினோம்.

அங்கு நடத்தப்பட்ட சோதனையில் ரூ.15 கோடி மதிப்புள்ள பழங்கால தங்க நகைகள், ரூ.1.4 கோடி மதிப்புள்ள தங்க,வைர நகைகள், அமிர்தா செர்கில், எம்எப் ஹூசைன், கே.கே. கெப்பர் ஆகியோரின் ரூ.10 கோடி மதிப்புள்ள ஓவியங்கள் ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இவை அனைத்தும் சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்ற தடைச்சட்டத்தின் கீழ் முடக்கப்பட்டுள்ளன.

இதில் ஒரே ஒரு வைர மோதிரத்தின் மதிப்பு மட்டும் ரூ.10 கோடியாகும் எனத் தெரிவித்தனர்.

இதற்கிடையே நிரவ் மோடி மீது 2 சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்ற வழக்குகளும், அவரின் மாமா, கீதாஞ்சலி ஜெம்ஸ் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் மெகு சோக்சி மீதும் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. மெகுல் சோக்சி ரூ.1200 கோடி பிஎன்பி வங்கியில் மோசடி செய்துள்ளார்.

இவர்கள் இருவரையும் கைது செய்ய சர்வதேச அளவில் கைது வாரண்ட்டை அமலாக்கப்பிரிவு அதிகாரிகள் கோரியுள்ளன. இது தொடர்பாக இருவருக்கும் சம்மன் அனுப்பியும் அவர்கள் ஆஜராகவில்லை. மேலும், மும்பை சிறப்பு சிபிஐ நீதிமன்றம் ஜாமீனில் வெளிவரமுடியாத கைது வாரண்ட்டும் நிரவ் மோடி, மெகுல் சோக்சி ஆகிய இருவருக்கும் பிறப்பித்துள்ளது

இதற்கு முன் நாடுமுழுவதும் நிரவ் மோடிக்கு சொந்தமான இடங்களில் சோதனை நடத்தி, ரூ.7 ஆயிரத்து 638 கோடி மதிப்புள்ள சொத்துக்களை அமலாக்கப்பிரிவினர் முடக்கினர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

