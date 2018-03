தமிழக – கேரள எல்லையில் அபாயகரமான வளைவுப்பகுதி சீரமைப்பு

குமுளி: தமிழக – கேரள எல்லையை இணைக்கும் குமுளி மலைப்பாதையில் அபாயகரமான வளைவுப்பகுதி சீரமைக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழக-கேரள எல்லையில் அபாயகரமான வளைவுப்பகுதியில் உள்ள சாலையில் ஏற்பட்ட சேதத்தை பல மாதங்களாகியும் சீரமைக்கவில்லை. இதையடுத்து பொதுமக்கள் புகார் அளித்ததையடுத்து சாலை சீரமைக்கப்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

The Government of Tamil Nadu-Kerala border in dangerous fits into alignment

Flamingo land Resort: Tamil Nadu-Kerala border in a dangerous mountain road connecting fits into the Flamingo land resort has been reorganized. Teda