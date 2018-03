எண்ணூர் அனல்மின் நிலைய விரிவாக்கப் பணிகள் ஒரு ஆண்டுக்குள் தொடங்கப்படும் : அமைச்சர் தங்கமணி

நாமக்கல்: நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள எண்ணூர் அனல்மின் நிலைய விரிவாக்கப் பணிகள் ஒரு ஆண்டுக்குள் தொடங்கப்படும் என அமைச்சர் தங்கமணி நாமக்கல் லந்துவாடியில் கல்லூரி விழாவின் போது கூறினார். நாமக்கல், விழுப்புரம், திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களில் புதிய மேம்பாலங்களை மார்ச் 26-ம் தேதி முதல்வர் பழனிசாமி திறந்து வைக்கிறார் என்றும் அவர் கூறினார்.

Source: Dinakaran

English summary

Ennore thermal power station extension works will be commenced within a year: Minister thangamani

