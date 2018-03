உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பில் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் என்ற வார்த்தை குறிப்பிடவில்லை : ஹச்.ராஜா

திண்டுக்கல்: உச்சநீதிமன்றம் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் என்ற வார்த்தையை தீர்ப்பில் குறிப்பிடவில்லை என பாஜக தேசிய செயலாளர் ஹச்.ராஜா கூறியுள்ளார். காவிரி விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி தமிழர்களுடைய உரிமை நிச்சயம் பெற்றுத்தரப்படும் என அவர் கூறியுள்ளார்.

Source: Dinakaran

