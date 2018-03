தருமபுரி: அரூர் அருகே பறையப்பட்டிபுதூரில் பள்ளி மாணவர் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்துள்ளார். ஏரியில் குளிக்க சென்ற போது 5ம் வகுப்பு மாணவர் நந்தகுமார் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தார்.

Source: Dinakaran

English summary

High school student drowning deaths near harur

In harur, Dharmapuri: near paraiyapattipudhura school boys drowning has died. Went to bathe in the Lake